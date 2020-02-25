العراق.. قتلى وجرحى بتجدد الاشتباكات في بغداد

وطن: قالت مصادر طبية عراقية، الثلاثاء، إن 3 شبان عراقيين قتلوا، وأصيب آخرون في تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر الطبية إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا فيما أصيب العشرات في المواجهات المستمرة مع قوات الأمن العراقية في محيط ساحة التحرير وسط بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد بأن 22 فردا من قوى الأمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين في محيط ساحة التحرير. وأطلقت قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة.

وفي سياق آخر، علّق رجل الدين مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية حاشدة في مواجهة خصومه السياسيين، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، بعد أن حثت وزارة الصحة المواطنين على تجنب التجمعات العامة.

وقال الصدر، في بيان: "قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة، واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء".

(سكاي نيوز عربية)