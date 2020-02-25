الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في عدة دول بتهمة دعم البرنامج الصاروخي الإيراني

وطن: أعلنت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد في عدة دول بتهمة دعم برنامج الصواريخ الإيراني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد 13 منظمة وشخص في الصين، والعراق، وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

وجاء في بيان بومبيو: "الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد 13 منظمة أجنبية وشخص في الصين والعراق وروسيا وتركيا وفقاً لقانون عدم الانتشار في إيران وكوريا الشمالية وسوريا".

وقالت وزارة الخارجية إن الإجراء تضمن عقوبات جديدة ضد خمس شركات وأفراد في الصين وتركيا. وقد ذكرت فرداً صينياً من المعاقبين باسم لوه دينغ ون وثلاثة كيانات صينية مثل باودينغ شيماوتونج انتربرايسز سيرفيسز ليمتد، وجاوبيديان كايتو بريسس صك المحدودة، ووهان سانجيانغ للاستيراد والتصدير المحدودة.

وسمت الشركة التركية باسم شركة إرين كربون غرافيت الصناعية للتجارة المحدودة.

(سبوتنيك)