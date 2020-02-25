الصحة تنفي لـوطن وجود إصابات بفيروس كورونا في مجمع فلسطين الطبي

وطن: نفى الناطق باسم وزارة الصحة د. طريف عاشور لـوطن، وجود إي إصابات بفيروس كورونا في مجمع فلسطين الطبي.

وكان أحد الأشخاص نشر مقطع فيديو من ساحة مجمع فلسطين الطبي برام الله، مساء اليوم، تحدث فيه عن حالة استنفار داخل المجمع بسبب اكتشاف إصابة مواطنين بفيروس كورونا.

وقال عاشور في تصريح صحفي لاحقاً، إن الحالة التي وصلت لمجمع فلسطين الطبي لسيدة قالت انها كانت في بيت لحم في ٣١ من الشهر الماضي ( قبل ٢٥ ) يوما وانها مرت بالقرب من كوريين دون مخالتطهم ، واليوم قالت انها تعاني من عوارض انفلونزا.

وأضاف: تم التعامل مع الحالة بكل مهنية على الرغم من مرور فترة الحضانه ( ١٤ يوما ) واخذ عينة منها بشكل احتياطي وارسالها للمختبر مع استبعاد الطاقم الطبي اصابتها بفيروس كوفيد ١٩ لعدم مخالطتها الوفد بالمطلق، لكن تم اخد المسحات اللازمة وستظهر النتيجة خلال ساعات قليلة.