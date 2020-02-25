ألف إسرائيلي في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

وطن: يتوقع أن يسرّح مستشفى ياباني اليوم، الثلاثاء، الإسرائيلية، راحيل بيطون، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، الذي أصابها أثناء تواجدها في سفينة الترفيه "دياموند برينسيس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فيما يمتنع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، عن المصافحة تحسبا من الفيروس.



وأظهرت نتائج فحصين أجراهما المستشفى الياباني لبيطون أنها لا تحمل الفيروس. وفور وصولها إلى دولة الاحتلال، سيتم إجراء فحص آخر لها، وبعد ذلك سيتم تسريحها إلى منزلها، من دون أن تتواجد في حجر.



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن "اسرائيل" ستدفع لكل شخص يضطر إلى التواجد في حجر والتغيب عن عمله. ووفقا للوزارة، فإنه سيتوفر تقرير مرضي لكل شخص يعود من الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، هونغ كونغ، سنغافورة أو مكاو. كذلك سيتم تعويض أصحاب متاجر بالمال في حال دخولهم إلى حجر صحي.



ويتواجد في حجر صحي أكثر من ألف إسرائيلي، كونهم يواجهون خطر الإصابة بالفيروس، ويُمنعون من العمل لمدة أسبوعين.



وعقد نتنياهو، اليوم، مداولات في مكتبه حول تبعات فيروس كورونا، بمشاركة وزراء ومدراء عامين لوزارات ومسؤولين رفيعي المستوى. ودعا نتنياهو الاسرائيليين إلى "الحذر وليس الهستيريا" والانصياع للتعليمات.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن نتنياهو يمتنع في الأيام الأخيرة عن المصافحة، خاصة وأنه في ظل الحملة الانتخابية يلتقي مع آلاف الأشخاص في مهرجانات انتخابية. وأظهرت مقاطع فيديو أن نتنياهو امتنع عن مصافحة قادة المستوطنين اقتربوا منه لمصافحته، خلال تدشين بؤرة استيطانية في مدينة الخليل، أول من أمس.



وأوصت وزارة خارجية الاحتلال بعدم السفر إلى سبع محافظات في إيطاليا، وهي: لومباريا، فينيتو، إميليا رومانيا، بييمونتي، بريولي – فينيتسيا – جوليا، ترنتينو – ألتو – أديجي، وليغوريا.



ولا تزال أعداد ضحايا فيروس كورونا ترتفع يوميا منذ ظهور الوباء، في كانون الأول/ديسمبر، في مدينة ووهان بولاية هوباي في وسط الصين. وذكرت آخر حصيلة للسلطات الصينية، اليوم، أن عدد الوفيات من جراء الفيروس بلغت 2663 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 77,658 شخصا.



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