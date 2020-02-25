بداية نابلس تدين تاجر مخدرات وتحكم عليه بالسجن 15 سنة



نابلس- وطن: ادانت محكمة بداية نابلس اليوم متهم بالاتجار بالمخدرات وحكمت عليه بالسجن 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه ومن خلال متابعة حثيثة لأحد تجار المواد المخدرة والقاء القبض عليه واحالته للنيابة العامة في وقت سابق فقد ادانت محكمة بداية نابلس اليوم المتهم وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار اردني.

وأكدت الشرطة انها قامت بإيداع المحكوم في مركز الإصلاح والتأهيل حسب الأصول.