اشتية: سنأخذ كامل توصيات لجنة التحقيق في قباطية ولن يكون أحد فوق القانون

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق فيما جرى في أحداث قباطية، شُكلت لإحقاق الحق وأخذ العبر والدروس، ولن يذهب دم الشهيد هدرا".

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، اللجنة المكلفة من فعاليات ومؤسسات بلدة قباطية لمتابعة الاحداث التي جرت في البلدة، بحضور والد الشهيد زكارنة.

وقدم رئيس الوزراء التعازي لذوي الفتى صلاح الدين زكارنة (17 عاما) الذي توفي جراء الأحداث التي جرت في بلدة قباطية الأسبوع الماضي، معلنا انه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس سيتم اعتبار الفتى شهيدا، يسجل في سجلات الشهداء، وله كامل الحقوق.

وأضاف رئيس الوزراء: "أدعو الجميع الى عدم استباق الأمور، وانتظار نتائج لجنة التحقيق، وسنأخذ كامل التوصيات من اللجنة، وسنعمل بها، ولن يكون أحد فوق القانون".

من جانبها أعربت لجنة قباطية عن ثقتها الكبيرة بلجنة التحقيق ومهنيتها ومصداقيتها، واحترام القانون، وانتظار نتائج اللجنة.