اتحاد المعلمين يعلن اضراباً تحذيرياً بعد الحصة الثالثة يوم الاربعاء المقبل

رام الله- وطن: قرر الاتحاد العام للمعلمین الفلسطینیین، اليوم الثلاثاء، تعلیق الدوام بجميع مدارس الوطن، باستثناء مدارس مديرية القدس، یوم الأربعاء المقبل الرابع من مارس/آذار.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن التعليق يكون بعد الحصة الثالثة، والمغادرة للموظفین على العاشرة والنصف.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد العام للمعلمین، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء مدة النزاع المخصصة لتلبیة حقوق العاملین في وزارة التربیة والتعلیم وتلبیة الحقوق المنصوص عليها من قبل الاتحاد في مراسلة وصلت لمجلس الوزراء.