الملك السعودي يستقبل حاخاماً "إسرائيلياً" في الرياض

وطن: كشفت صحيفة عبرية، أن حاخاما يهوديا مقيم في دولة الاحتلال التقى بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت إن "الملك سلمان استضاف الحاخام المقيم في القدس المحتلة ديفيد روزن، في قصره الملكي في العاصمة السعودية مع وفد الحوار بين الأديان"، إذ قال الحاخام للصحيفة إن "هذا الأسبوع كان رائعًا، كانت التجربة حقًا مميزة، لم يكن اللقاء مع الملك فقط، الشيء الأكثر إثارة هو مقابلة الشباب وإحساسهم بالتحوّل الذي تمر به بلادهم".

وأكّد روزن للصحيفة أن "لديه انطباعاً بأنه يجب أن يتم إحراز تقدم ملموس في عملية السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين من أجل جعل العلاقات السعودية الإسرائيلية أكثر رسمية"، على حد زعمه.

في وقت سابق هذا الشهر، قام وفد كبير من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى بزيارة السعودية، فيما يعتقد أنها أول رحلة لمجموعة أميركية يهودية إلى المملكة منذ أوائل التسعينيات.

والحاخام روزن هو عضو في اللَجنة الحاخامية الرئيسية في دولة الاحتلال، وأمضى ثلاثة أيام في الرياض لحضور اجتماع في مركز الملك عبد الله الدولي تحت عنوان: "الحوار بين الأديان والثقافات"، إذ ذكر رئيس المؤتمر أن الزيارة "المثمرة للغاية كانت خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث العلاقات بين "إسرائيل" والرياض"، على حد وصفه.