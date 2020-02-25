"الإسلامي الفلسطيني" البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في فلسطين للعام 2019

وطن: حصل البنك الإسلامي الفلسطيني على جائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً في فلسطين للعام 2019 وذلك من قبل مجلة INTERNATIONAL FINANCE المتخصصة التي تصدر في بريطانيا.

وعبر مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم عن سعادته بحصول البنك على هذه الجائزة التي جاءت بعد استيفائه لمجموعة كبيرة من المعايير المصرفية العالمية، مشيراً أنها تؤكد بأن البنك يسير في الطريق الصحيح لرقمنة خدماته وابتكار منتجات تلائم احتياجات عملائه وتواكب متطلبات العصر، انسجاماً مع استراتيجيته بتوفير حلول ماليةٍ إسلامية متطورة ومبتكرة.

وأشار قاسم أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولاً الثقة التي منحها العملاء للبنك، والجهود التي تبذلها أسرة البنك بمختلف مستوياتها للحفاظ على مستوى عالٍ ومتميز من الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة، وبما يشمل الحلول التمويلية العصرية مثل بطاقة التيسير وبرامج تقسيط الخدمات التعليمية والصحية التي يواصل البنك توسيع شبكة المؤسسات التعليمية والصحية المشتركة فيها، وأضاف:" نسعى خلال الفترة القادمة لتطوير خدماتنا بشكل أكبر عبر تحديث النظام البنكي من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة TEMENOS العالمية إضافة لإصدار بطاقات جديدة من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركة MasterCard ".

وبيّن قاسم أن البنك يسعى لتوفير الوقت والجهد على عملائه من خلال تعزيز خدماته الإلكترونية مثل خدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل التي تقدم للعملاء خدمةً مصرفية على مدار الساعة تشمل العديد من المزايا من بينها تسديد الفواتير للعديد من الشركات، والحصول على أسعار مميزة لصرف العملات.

يذكر أن مجلة INTERNATIONAL FINANCE المالية المتخصصة تمنح الجوائز للمؤسسات والشركات المتميزة في مجالات عديدة كالقطاع المصرفي والنفط والغاز والعقارات والاتصالات وذلك بعد دراسة لأعمال كل مؤسسة وإنجازاتها في مجالها من قبل فريق تقييم مكون من أعضاء ذوي خبرة في مجال الاختصاص.