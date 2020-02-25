الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب الجنوبي

وطن: واصل الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، تقدمه جنوب الطريق العام "سراقب- أريحا" في ريف إدلب الجنوبي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكّن الجيش بعد مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة من السيطرة على بلدة كفر سجنة الإستراتيجية، أهم معاقل تنظيم القاعدة في المنطقة، إضافة إلى تل بروما وتل النار وبلدة الشيخ مصطفى وبلدات معرة حرمة، ومعر زيتا، وجبالا، وتصدّى الجيش أيضًا لهجمات "النصرة" شمال غرب معرّة النعمان.

وعادت عشرات العائلات إلى معرة النعمان جنوب إدلب، آتية من مناطق مختلفة نزحت إليها بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المدينة قبل أكثر من 7 سنوات.