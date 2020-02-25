الخارجية: البناء الاستيطاني في E1 يغلق الباب نهائيا امام اية فرصة للسلام

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة، في تحد ٍصارخ لجميع القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن 2334 بشأن الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة.

ورأت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن اعلانات نتنياهو عن مشاريعه الاستيطانية تأتي تنفيذا لبنود ما تسمى "صفقة القرن" لفرض واقع جديد على الارض تحت المظلة الاميركية، وتقويض أية فرص لاقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وعدم الاكتفاء بالادانات، لحماية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.