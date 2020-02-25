بنك القدس يدعم جمعية رابطة الخريجين المعاقين بصريا في غزة

وطن: قام بنك القدس مؤخراً بتقديم الدعم لجمعية رابطة الخريجين المعاقين بصريا في غزة وهي إحدى الجمعيات الاهلية التي تقدم خدمات لمكفوفي البصر وتدافع عن حقوق المعاقين بصريا وتهتم بقضاياهم خاصة الخريجين منهم.

يساهم هذا الدعم الذي قدمه البنك في إطار ممارسته لمسؤوليته المجتمعية وإيمانا منه بأهمية المساهمة في الرقي بمستوى المجتمع في تطوير نظام الطاقة الشمسية بشراء بطاريات كبيرة لتشيجع اعضاء الجمعية على مواصلة إبتكار الافكار الجديدة في العمل والانتاجية وتوفير الخدمات التي تحتاجها الجمعية لتسهيل الانشطة اليومية للمنتسبين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها موخراً شحادة الغول مدير منطقة غزة لبنك القدس يرافقه رشاد الإفرانجي ولبنى نجم مسؤولا برايم في البنك، حيث كان في إستقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية نادر بشير ومنسق المشاريع عماد صباح ومديرة البرامج وفاء أبو دريقة.

وفي تعليق للغول قال " يحرص بنك القدس دائما على دعم كافة شرائح المجتمع حيث يشكل المكفوفين نسبة جيدة منهم وهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع . كما إننا في البنك نؤمن بأنه ليس هنالك مستحيل وأن كل شيء ممكن ونأمل أن نساهم من خلال هذا الدعم في مساعدة منتسبي الجمعية على عيش حياة أفضل وأن يكونوا أعضاء منتجين لمجتمعاتهم.

كما وعبر نادر بشير عن إعتزازه بهذا المبادرة النبيلة من جانب بنك القدس لدعم الجمعية حيث شكر إدارة البنك على رعايتهم هذه مثمناً جهوده الكبيرة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم المنظمات والجمعيات الخيرية لتعزيز قدرات المنتسبين فيها.

من الجدير ذكره أنه أصبحت المسؤولية المجتمعية في بنك القدس جزء أصيل من الإستراتيجية التشغيلية حيث يسير البنك بخطى ثابتة لتعزيز ومواصلة دعمه للأعمال الخيرية من خلال تقديم المزيد من التبرعات ورعاية فعاليات خيرية أخرى.