الإغاثة الزراعية و"أوكسفام "ومسرعة المشاريع الزراعية الريادية توقع مذكرات تفاهم مع المستفيدين من برنامج دعم الاستثمار للمشاريع الريادية

وطن: وقعت الإغاثة الزراعية ومنظمة أوكسفام ومسرعة المشاريع الزراعية (15) مذكرة تفاهم مع أصحاب الأفكار والمشاريع الزراعية الريادية الذين اجتازوا مرحلة المسابقة الزراعية (الأجاثون) ، والذي تم عقده في وقت سابق من الشهر المنصرم بين أكثر من ثلاثين مشترك من أصحاب الافكار والمشاريع الريادية، والذي نتج عنه اختيار أفضل 15 فكرة أو مشروع ريادي من أجل المساعدة في تمويلها والبدء في تطبيقها على أرض الواقع.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم كمرحلة أولى من أجل بدء تنفيذ المشاريع التي تم اختيارها من قبل لجنة التحكيم بعد استكمال مراحل الاختيار التي خضع لها المستفيدين. ويشار إلى أن طواقم الإغاثة الزراعية استقبلت ما يزيد عن ستمائة (600) طلب، تم فرزها ضمن معايير وشروط اختيار عالية تعتمد أساسا على مبدأ الريادة والإبداع كذلك الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وبعد اتمام عملية الفرز الأولى والثانية وإجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين، تم اختيار أفضل 40 فكرة ريادية؛ تم تدريبهم والعمل معهم على تطوير أفكار مشاريعهم قبل دخولهم للمنافسة من خلال المسابقة الزراعية (الأجاثون).

سيتم دعم من تم اختارهم من خلال منح تشاركية لمساعدتهم على البدء بتنفيذ أفكارهم لترى النور، كذلك المساهمة في تطوير البعض الآخر منهم ممن يمتلكون مشاريع ريادية لتطويرها. من شأن ذلك المساهمة في خلق فرص عمل والعمل على حل مشكلات محددة وفتح آفاق جديدة لتطوير وتنمية القطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال اتباع التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة وإدخال الميكنة الحديثة بديلة عن اتباع الطرق التقليدية، بالإضافة إلى تشجيع إدخال الأصناف الجديدة من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

ويذكر أن نشاط منح دعم الاستثمار لتطوير مشاريع مدرة للدخل الخاص بالأفراد الرياديين والشركات الناشئة ذات الطابع الاجتماعي يأتي ضمن برنامج "تطوير السوق المتكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة" والذي تنفذه الاغاثة الزراعية الفلسطينية وبإدارة من منظمة أوكسفام وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من "وزارة الخارجية الدانيماركية / وكالة التنمية الدولية” والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وهو برنامج واسع النطاق يرمي إلى دعم وتطوير السوق الزراعية وتعزيز إمكانيات القطاع الزراعي، وذلك لتوفير فرص عمل وتوليد الدخل للنساء والرجال من صغار المنتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.