وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن 92 عاماً

وطن: توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وأكدت أسرة الرئيس الراحل نبأ وفاته.

وتولى مبارك (الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية) ابن مدينة "كفر مصيلحة" بمحافظة المنوفية رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وأجبرته ثورة شعبية واسعة انطلقت في 25 يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.

حصل مبارك على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.

وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981، تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 و2005.

تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في 11 فبراير عام2011) هي الأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.