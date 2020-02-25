استطلاع للرأي: الليكود يفوز بعدد أكبر من المقاعد وأزرق – أبيض يفقد أربعة مقاعد

وطن: اظهر استطلاع للرأي نشرته القناة 13، مساء أمس الاثنين بحصول الليكود على 33 مقعدا مقابل 32 لحزب أزرق – أبيض.

وهذا هو أول استطلاع للقناة 13 يتجاوز فيه الليكود حزب أزرق – أبيض، الذي حصل في الاستطلاع السابق للقناة على 36 مقعدًا. لكن هذا هو الاستطلاع الثالث، هذا الأسبوع، الذي يمنح الليكود غالبية، بعد ان لوحظ هذا الاتجاه في استطلاعات الرأي التي نشرت أمس الأول على القناتين 12 و11 (مكان).

ووفقًا لهذا الاستطلاع، فإن كتلة اليمين وكتلة يسار الوسط، إلى جانب القائمة المشتركة، تحصل كل منهما على 56 مقعدًا. وفي مسألة من هو المفضل لرئاسة الوزراء، حصل نتنياهو على 44٪ وغانتس على 30٪.