الاحتلال يغلق معابر غزة ويلغي مساحة الصيد كلياً

غزة- وطن: اغلقت سلطات الاحتلال معابر قطاع غزة، وألغت مساحة صيد الأسماك كليا.

وقررت سلطات الاحتلال، في السياق، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع والتجار، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء، فيما تم الاعلان عن اغلاق معبر إيرز مساء امس الاثنين وحتى إشعار آخر.

كما أعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية" في بيان مقتضب أيضا، عن إلغاء مساحة الصيد في قطاع غزة كليا حتى إشعار آخر، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق عن تقليصها من 15 الى 6 أميال بحرية.