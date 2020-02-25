ليفربول يفلت من فخ وستهام بفوز مثير

وطن: حقق فريق ليفربول انتصاراً بشق الأنفس على وستهام يونايتد بثلاثية لهدفين مساء الاثنين، في المباراة التي احتضنها ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كل من جيورجينو فينالدوم في الدقيقة التاسعة، ومحمد صلاح بالدقيقة 68، وساديو ماني في الدقيقة 81، بينما سجل ثنائية وستهام كل من عيسى ديوب بالدقيقة 12، وبابلو فورنالس فيي الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة معززًا تواجده في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وستهام عند 24 نقطة بالمركز 18.