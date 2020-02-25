بالاسماء| الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم طلاب جامعيين
25.02.2020 07:24 AM
رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية طالت 16 مواطنا.
وعرف من المعتقلين حتى اللحظة (وقت نشر الخبر):
الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل
معتصم زياد الرجوب- دورا جنوب الخليل
تامر ماجد شديد- دورا
الطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي- مخيم قلنديا شمال القدس
زهير دويكات- بلاطة قرب نابلس
أبو علي الشوا- مخيم بلاطة بنابلس
حسين إبراهيم اشتيوي- مخيم عسكر بنابلس
محمد جمال صباريني- طولكرم
جبريل الزبيدي- جنين
صامد عامر عمر- طولكرم
وسيم كاظم الزير- الخليل
إسلام كاظم الزير- الخليل
وسيم عبد الحفيظ الجمل- الخليل
وسام عبد الحفيظ الجمل- الخليل
المحرر سامح أبو اسنينة- الخليل
مراد حميدان- مخيم بلاطة
يتبع...