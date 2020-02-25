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بالاسماء| الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم طلاب جامعيين

25.02.2020 07:24 AM
بالاسماء| الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم طلاب جامعيين

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية طالت 16 مواطنا.

وعرف من المعتقلين حتى اللحظة (وقت نشر الخبر):

 الطالبة في جامعة البولتكنك لين عاكف عوض- بيت أمر شمال الخليل
معتصم زياد الرجوب- دورا جنوب الخليل
 تامر ماجد شديد- دورا
الطالب في جامعة بيرزيت عدي اللوزي- مخيم قلنديا شمال القدس
 زهير دويكات- بلاطة قرب نابلس
 أبو علي الشوا- مخيم بلاطة بنابلس
حسين إبراهيم اشتيوي- مخيم عسكر بنابلس
 محمد جمال صباريني- طولكرم
 جبريل الزبيدي- جنين
 صامد عامر عمر- طولكرم
 وسيم كاظم الزير- الخليل
 إسلام كاظم الزير- الخليل
 وسيم عبد الحفيظ الجمل- الخليل
وسام عبد الحفيظ الجمل- الخليل
المحرر سامح أبو اسنينة- الخليل
 مراد حميدان- مخيم بلاطة

 


يتبع...
 

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