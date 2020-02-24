إصابة شابين برصاص الاحتلال في بيت سيرا غرب رام الله واندلاع مواجهات عنيفة

وطن: أصيب شابين، مساء اليوم، جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على مركبتهما قرب مدخل قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وذكرت وزارة الصحة أن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع إصابتين في الكتف والساق بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بيت سيرا، وحالتهما مستقرة.

واقتحم جيش الاحتلال، القرية بحثاً عن المصابين لاعتقالهما، إلا أن أهالي القرية تمكنوا من نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى قبل اقتحام الاحتلال وإغلاق مداخل القرية، وفق ما أفاد مراسلنا.

وعقب إصابة الشابين، ادلعت مواجهات عنيفة في القرية بين الشبان وجيش الاحتلال الذي يطلق قنابل الغاز والصوت بكثافة.