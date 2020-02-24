تسجيل أول حالتين بفيروس "كورونا" في سلطنة عُمان

وطن: سجلت وزارة الصحة العُمانية، الإثنين، أوّل حالتين لمرض فيروس "كورونا"، لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت الوزارة بأن المصابتَيْن في حالة مستقرّة وتخضعان للحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية "أونا".

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات من مرض فيروس كورونا المستجد، وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات من هذا الفيروس، إلا للضرورة القصوى.