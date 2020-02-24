سرايـا القـدس تعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق

وطن: أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.

ووعدت سرايا القدس الشعب الفلسطيني والأمة العربية بالإستمرار في جهادها والرد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وأطلقت سرايا القدس عشرات الصواريخ، على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، رداً على جريمتي الاغتيال التي نفذتها طائرات الاحتلال بقصف قاعدة لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، مما أدى لاستشهاد المقاومين سليم سليم، وزياد منصور وهما من كوادر الحركة، وجريمة اغتيال الشهيد محمد الناعم والتمثيل والتنكيل بجثمانه في خانيونس، أمس.

وفيما يلي نص البيان

بيان مقتضب صادر عن سرايا القدس

تعلن سرايا القدس أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق وتعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الاثنين 30 جماد ثاني 1441 هـ

الموافق 24/2/2020م