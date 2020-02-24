الحكومة تقرر تعديل مسمى امتحان "الإنجاز" ليصبح "امتحان الثانوية العامة" وحظر قيادة المركبات ذات لوحات التسجيل الصفراء

وطن: قرت الحكومة، في جلستها الأسبوعية، الإثنين، تعديل مسمى امتحان "الإنجاز"، ليصبح "امتحان الثانوية العامة"، وحظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء.

وهذه هي قرارات الحكومة:

اتخذ المجلس عدة قرارات على النحو التالي:

1 . متابعة اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل حوارها مع نقابة الأطباء، ودعوتهم للاستجابة للحالة الطارئة التي تمر بها فلسطين والعالم في مواجهة فيروس "كورونا".

2. المصادقة على حفظ الحقوق الإدارية للموظفين الناتج عن تجميد الترقيات.

3. اعتماد جدول العطل الرسمية للدوائر الحكومية للعام 2020.

4 .اعتماد وزارات الصحة، والزراعية، والاقتصاد الوطني كجهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بملوثات الأغذية والمضافات الغذائية.

5 . تعديل مسمى امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز"، ليصبح "امتحان الثانوية العامة".

6. تشكيل لجنة وزارية لإعداد الخطط اللازمة للتنمية بالعناقيد في قطاع غزة.

7.المصادقة على إجراءات طرح عطاء تصميم طريق واد النار.

8 . استحداث هيئة محلية جديدة باسم مجلس قروي "زنوتة" في محافظة الخليل، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل لجنة تسيير أعمال للمجلس إلى حين إجراء الانتخابات المحلية.

9 . حظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء من قبل المواطنين، ووفق التعليمات الصادرة عن وزارة النقل والمواصلات.

10 . الموافقة على صرف "713" ألف دولار كدفعة نهائية من برنامج المساعدة الزراعية للمزارعين المتضررين.

11 . المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة مياه الري في محافظة أريحا والأغوار.

12 . إحالة خطة تنمية العنقود السياحي، وعددٍ من القوانين والأنظمة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

13. تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود الحكومة في توفير بيئة مدرسية آمنة وفق معايير عالمية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.