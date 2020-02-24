الاحتلال يواصل قصف غزة ويغلق حاجز بيت حانون.. والمقاومة: جاهزون لأي تصعيد

وطن: واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي استهداف مواقع متفرقة في قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي.

وقصفت طائرات الاحتلال مواقع في جنوب ووسط قطاع غزة، دون ان بلغ عن وقوع اصابات، كما استهدفت أرضاً رزاعية، في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وما زالت طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء القطاع.

ومساء اليوم، أغرات طائرات الاحتلال مجددا على 7 مواقع في أنحاء قطاع غزة، في رفح وبيت لاهيا وخانيونس.

كما قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، إغلاق حاجز بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة ومنع دخول التجار وتقليص مساحة الصيد في بحر غزة.

وأعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال كميل أبو ركن، عن "إغلاق معبر إيرز مساء الاثنين، من الآن وحتى إعلان جديد، وفي غضون ذلك، سيتم إيقاف دخول التجار إلى إسرائيل بالكامل".

في المقابل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مسؤوليتها عن قصف استهدف مستوطنات غلاف غزة.

وقالت السرايا في بيان صحفي انها قامت بقصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم ردا على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيديها زياد منصور وسليم سليم.

واكدت السرايا انها جاهزة للتصدي لاي عدوان وليعلم الاحتلال انه اذا تمادى فانها جاهزة للرد عليه بكل قوة واقتدار.

فيما قالت حركة حماس إن رد المقاومة الفلسطينية الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكدت حماس في بيان لها، أن "العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة لطالما استمر الاحتلال والعدوان".

وشددت على أنه "وفي حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عدوانه، ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بتجدد إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية، ومن بينها نتيفوت وعسقلان، دون وقوع إصابات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الصواريخ التي تستهدف مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" لم تتوقف منذ الثالثة عصرا.

وأصافت أن صافرات الإنذار عادت لتدوي في عسقلان ومستوطنة نتيفوت واللتين تم إلغاء الدراسة فيهما الإثنين.