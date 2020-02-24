حماس: توسيع الاحتلال لعدوانه سيواجه بمقاومة لم يعهدها

وطن: قالت حركة حماس إن رد المقاومة الفلسطينية الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأكدت حماس في بيان لها، أن "العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة لطالما استمر الاحتلال والعدوان".

وشددت على أن "وفي حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عدوانه، ستواجه بمقاومة لم يعهدها من قبل وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج".

وقالت حماس: "لسنا هواة حروب ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا ومن أجل حريته وصون كرامته إنهاء الاحتلال".

ويعيش قطاع غزة حالة من التصعيد بين المقاومة وجيش الاحتلال عقب قتل الاحتلال مقاومًا من السرايا فجر 23 فبراير/ شباط قرب السياج الأمني شرقي خانيونس، والتمثيل بجثّته واختطافها.

وردّت المقاومة على الجريمة الإسرائيلية بقصف مدينة عسقلان وغلاف غزة بأكثر من 30 صاروخًا، فيما قصف الاحتلال مواقع للمقاومة في غزة، وموقعًا لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق.