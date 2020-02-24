نتنياهو يزعم.. لدينا مفاجآت إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة

وطن: زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن لدى الاحتلال "مفاجآت"، لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إذا تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جولة في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "ينبغي على (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي أن تفهما أنه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر".

وأضاف "إذا لم يوقفوا النار بشكل كامل، ليس بعد يوم أو اليوم، وإنما بشكل مطلق، فإننا سنجبر على تنفيذ خطة أعددناها لعملية عسكرية واسعة النطاق".

وتابع نتنياهو في إشارة الى الخطة "إن فيها أمورا جديدة ومفاجآت"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، فقد قال وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان إن "إسرائيل تقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة".

وأضاف أردان "إن الوضع لم يعد يحتمل".