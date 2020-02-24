سرايا القدس: جاهزون للرد على اي عدوان بكل قوة

وطن: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مسؤوليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة.

وقالت السرايا في بيان صحفي انها قامت بقصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم ردا على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيديها زياد منصور وسليم سليم.

واكدت السرايا انها جاهزة للتصدي لاي عدوان وليعلم الاحتلال انه اذا تمادى فانها جاهزة للرد عليه بكل قوة واقتدار.

واطلقت سرايا القدس ظهر اليوم رشقات من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، ما ادى الى اصابة مستوطنة بجروح.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان صاروخ ذات قوة تفجيرية كبيرة سقط عصر اليوم قرب مدينة عسقلان.