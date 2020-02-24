طائرات الاحتلال تقصف غزة

رام الله - وطن: شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات على اهداف في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال الحربية قصفت باكثر من 3 صواريخ موقع حطين التابع لسرايا القدس غرب خانيونس، حيث دوت انفجارات ضخمة.

وجددت طائرات الاحتلال غاراتها على اهداف في قطاع غزة، حيث قالت مصادر محلية انها قصفت بعدة صواريخ اهداف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وهدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، اليوم الاثنين، بشن عملية عسكرية على قطاع غزة.

ودعا الى اجتماع الكابنيت لحشد أغلبية مؤيدة لعدوان عسكري ضد غزة.