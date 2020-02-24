تجميد أمر هدم منزل في كفر قاسم

وطن: قررت محكمة الصلح في "بيتح تكفا"، اليوم الاثنين، تجميد أمر هدم منزل فارس بدير من كفر قاسم لغاية ثلاثة أشهر ولحين انعقاد الجلسة المقبلة.

وتلقى المحامي الموكل بالدفاع عن البيت، علاء تلاوي، أمر التجميد بعد التماس قدمه للمحكمة، وذلك يوم قبل موعد تنفيذ أمر الهدم.

وعلم أن رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، مارس ضغطًا على الشرطة، والتي بدورها شكلت ضغوطات على المحكمة واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بتقرير قدمته مفاده عدم توفر إمكانيات لتنفيذ الهدم.

وأكد تلاوي أن "الالتفاف الجماهيري والشعبي حول أصحاب البيت وجهود البلدية ساهمت كثيرا في تجميد أمر الهدم".

وختم بالقول إن "معركة أخرى نخوضها أمام سلطات الاحتلال فيما يتعلق بأوامر الهدم، وهذه المرة حصلنا على تجميد مؤقت، ونحن نأمل نتمكن من إلغاء أمر الهدم نهائيا".

(عرب48)