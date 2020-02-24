الاحتلال يهدد بتصعيد عدوانه على غزة

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ظهر اليوم عقب اطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف انه وجه رسالة الى حركة حماس.

وقال نتنياهو موجها حديثه "إذا لم توقفوا الفصائل الصغيرة عن إطلاق الصواريخ تجاه "إسرائيل"، نحن سوف نطلق النيران على حماس وعلى هذه الفصائل. انا أتحدث عن الحرب".

وقال مراسل القناة 12 العبرية ان " جيش الاحتلال سيضرب الأماكن التي لم نعتاد عليها في قطاع غزة."

وقال الصحفي ألموغ بوكير " ان الرد سيكون قوي وأكثر من أمس والجيش لم يصمت أكثر ولن تسمح إسرائيل بما قامت به الجهاد قبل لحظات"، مضيفاً " حماس والجهاد سيتلقون ضربات قوية من الجيش."