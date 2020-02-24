اتحاد الهيئات المحلية يجري زيارة رسمية لمحافظتي طولكرم وقلقيلية

وطن: أجرى الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية زيارة رسمية لمحافظتي طولكرم وقلقيلية، تم خلالها تنظيم اجتماعات مع الهيئات المحلية في كلتا المحافظتين بهدف الاطلاع على احتياجات الهيئات المحلية، وتعريفها بدور الاتحاد ونشاطاته تمهيدًا لاجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في الربع الثاني من العام الجاري. جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد م. موسى حديد، وعضو الهيئة الإدارية رئيس بلدية عصيرة الشمالية حازم ياسين والمدير التنفيذي للاتحاد م. عبد الله عناتي إضافة إلى الطاقم التنفيذي للاتحاد.

وخلال الاجتماع الأول الذي عقد في مقر بلدية طولكرم بحضور 25 هيئة محلية من أنحاء المحافظة، رحب أمين صندوق الاتحاد رئيس بلدية طولكرم م. محمد يعقوب بالهيئات المحلية التي لبت دعوة الاتحاد وحضرت الاجتماع.

واستعرض رئيس الاتحاد م. حديد خطط الاتحاد وبرامجه المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة مشددًا على ضرورة دعم الهيئات المحلية ووقوفها خلف قرارات الاتحاد. وفي ذات السياق، قال المدير التنفيذي للاتحاد م. عناتي "إن الاتحاد هو مؤسسة الهيئات المحلية وعنوانها الأول الذي يلتزم بتمثيل مصالح أعضائه والدفاع عنها لدى كافة الأطراف المعنية. فيما طرحت الهيئات المحلية أهم المواضيع التي تؤرقها، مؤكدة التزامها التام بمواقف الاتحاد وقراراته، ودعمها لجهوده في إطار تعزيز صلاحياتها.

وضمن الزيارة لبلدية قلقيلية، عقد الاتحاد اجتماعه الثاني بحضور 15 هيئة محلية من المحافظة، كان في استقبالهم عضو الهيئة التنفيذية رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري ونائب محافظ قلقيلية العميد حسام أبو حمدة ومدير البلدية م. عبد المؤمن عفانة. واستهل د. المصري الاجتماع بالترحيب بوفد الاتحاد ورؤساء الهيئات المحلية مستعرضًا أهم الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العامين الماضيين، داعيًا رؤساء الهيئات المحلية لتفعيل عضويتهم في الاتحاد من خلال المشاركة الفاعلة والمتابعة والتواصل المستمر.

وشدد رئيس الاتحاد م. حديد على ضرورة الحفاظ على التواصل المباشر مع الهيئات المحلية، لا سيما المجالس القروية، وضرورة الاستمرار في تمكينها وتعزيز أدوارها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى جودتها. في حين أوجز رؤساء الهيئات المحلية احتياجاتهم والتحديات التي تحول دون قيامهم بعملهم على أكمل وجه، والدور المأمول من الاتحاد خلال الفترة الجارية والمستقبلية.

وبهذا الخصوص، أوجز م. عناتي التدخلات ذات العلاقة بالعمل مع المجالس القروية الواردة في خطة الاتحاد الاستراتيجية وبشكل خاص استحداث وحدة خاصة تحت اسم وحدة الدعم الفني والقانوني والتي سيتم من خلالها زيادة التواصل والتشبيك مع كافة المجالس القروية ، مشددًا على توجهات الاتحاد المتعلقة بتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بالحكم المحلي، بما يضمن تقرير صلاحيات وإمكانيات الهيئات المحلية لا سيما المجالس القروية.

يذكر أنه يجري التحضير في باقي المحافظات الفلسطينية لعقد اجتماعات مماثلة، وذلك لضمان إشراك جميع الهيئات المحلية الفلسطينية في قرارات الاتحاد واطلاعهم على كافة المستجدات المرتبطة بعمله.