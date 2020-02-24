المقاومة تطلق رشقة صاروخية صوب مستوطنات غلاف غزة

رام الله - وطن: اطلقت فصائل المقاومة ظهر اليوم الاثنين رشقة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ودوت صافرات الانذار في المستوطنات القريبة من القطاع، وتحديدا في مستوطنة سديروت ونير عام.

وسمع صوت انفجارات عقب دوي صافرات الانذار، ناجمة عن انطلاق صواريخ القبة الحديدية.

وقال جيش الاحتلال ان القبة الحديدية تصدت لعدد من صواريخ المقاومة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان نحو من 6 صواريخ اطلقت من قطاع غزة ظهر اليوم.

وأكدت القناة 13 العبرية، إصابة مستوطِنة بشظية صاروخ سقط في مُستوطنة "سديروت" شرق القطاع.

وعادت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية، أن رشقة ثانية أطلقت، باتجاه مستوطنة سديروت، وسط حالة هلع في صفوف المستوطنين.

وعقب اطللاق الصواريخ، غرد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس ابو حمزة في اية قرآنية "فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"

وكانت سرايا القدس قد اكدت صباح اليوم عقب اعلانها عن استشهاد اثنين من عناصرها في دمشق، ان ردها قادم والحساب لا زال مفتوحا مع الاحتلال.