نتنياهو: قيادي بالجهاد الإسلامي كان هدف الغارة على دمشق لكنه نجا

وطن: كشف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو النقاب، أن الهدف من الغارة الإسرائيلية، مساء الأحد، على العاصمة السورية دمشق كان قياديا كبيرا بالجهاد الإسلامي ولكنه نجا.

جاء ذلك في حديث لنتنياهو، الإثنين، لإذاعة "القدس" العبرية، "الهدف من الغارة كان قيادي كبير بالجهاد الإسلامي ولكنه نجا" دون أن يذكر اسم القيادي المقصود.

وأضاف"إنهم يعلمون أنهم يهاجموننا ونحن مستعدون لمهاجمتهم والقضاء عليهم".

ولوح نتنياهو، مجددا بالحرب على قطاع غزة وقال "قد لا يكون هناك خيار سوى الذهاب إلى حملة في غزة، لكنني لا أسارع إلى الحرب".

وأضاف "أنا رجل أعمل بحزم، الحرب هي الملاذ الأخير ولكن قد لا يكون هناك مهربا منها".

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