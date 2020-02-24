اشتية يدعو العمال الفلسطينيين الى عدم العمل في المستعمرات.. والمقاولين لعدم أخذ أي مقاولات

وطن: حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، من التداعيات الخطيرة لاعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس وعلى أرض مطار قلنديا، وما يرافقها من اقتحامات استفزازية للمستوطنين لباحات المسجد الاقصى.

ودعا اشتية، في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، العمال الفلسطينيين الى عدم العمل في المستعمرات، والمقاولين لعدم أخذ أي مقاولات.

وأدان رئيس الوزراء، تشكيل اللجنة الأميركية الاسرائيلية، لترسيم حدود كنتونات فلسطين، برئاسة السفير الأميركي فريدمان، التي ستقضم اكثر من 40% من مساحة الضفة الغربية وتفتتها الى مساحات معزولة وتسلخ الغور عن بقية الأرض الفلسطينية.

وأكد رفض الخطة التي أقرت أمس لبناء خط سكة حديد من مطار اللد مباشرة الى منطقة حائط البراق مخترقا البلدة القديمة من خلال نفق بطول 1.8 ميل يؤدي الى اسوار البلدة القديمة، مخلخلا بذلك أركان الحوض التاريخي للقدس، الذي يعبر من تحت سلوان في منطقة وادي حلوة، مطالبا المجتمع الدولي واليونسكو، بالتدخل لوقف هذا المشروع.

واستنكر الإجراء العنصري لشركة "امازون"، التي تقوم بايصال البضائع للمستعمرات مجانا، على أنها جزء من اسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الاجراء يعطي شرعية للمستوطنات ويحرم الفلسطينيين من ذات الخدمة، داعيا الشركة إلى تصحيح موقفها فورا.

وأدان مجلس الوزراء، جريمة قتل وخطف الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه في خان يونس، وقال "الاحتلال يقتل الفلسطينيين بدم بارد في تجاهل تام للقانون الدولي".

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس "كورونا"، مشيرا إلى انه تم انشاء غرفة عمليات تجمع كل الوزرات ذات التخصصات، مطمئنا شعبنا أن لا إصابة حتى اليوم في فلسطين.