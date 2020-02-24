تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في أفغانستان

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران.

وبحسب "رويترز" قال وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحفي، إنه تم التأكد من إصابة أحد الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم.

وأعلنت السلطات الأفغانية حالة الطوارئ في ولاية هيرات المتاخمة لإيران، التي بدورها أكدت حتى الآن وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"كورونا" وتسجيل 47 إصابة.

وتعاني أفغانستان من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط استمرار النزاع الدامي الذي تعيشه البلاد منذ 18 عاما.