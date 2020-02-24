نتنياهو: نعد مفاجآت قاسية والحرب مع غزة ستتسبب في أثمان باهظة .. وسرايا القدس: الحساب لا زال مفتوحا

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال ان اي عملية عملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة ستكون أكبر من الحروب السابقة الثلاثة.

وقال نتنياهو " نعد مفاجآت قاسية والحرب مع غزة ستتسبب في أثمان باهظة".

من جانبها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الإثنين، إن استشهاد اثنين من عناصرها بقصف إسرائيلي على دمشق "لن يمر مرور الكرام"، مضيفة أن "الحساب لا زال مفتوحًا".

وذكر المتحدث باسم السرايا "أبو حمزة" في تصريح مقتضب أن "العدوان الصهيوني على دمشق العروبة واستشهاد اثنين من مجاهدينا جراء القصف هو حدث لابد من الوقوف عنده وأنه لن يمر مرور الكرام ولا يزال الحساب مفتوحًا".