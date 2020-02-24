إصابة ثانية بـ"كورونا" في إسرائيل

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل إصابة إسرائيلي ثان ممن كانوا على متن السفينة "دايموند برنسيس" السياحية، بفيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان ، أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى "شيبا" الواقع في تل هشومير، مشددة على أن "انتقال العدوى إلى المصاب لم تحدث في إسرائيل".

ولفت إلى أنه تم تشخيص إصابة 6 إسرائيليين ممن كانوا على متن "دايموند برنسيس" التي وضعت قيد الحجر الصحي في اليابان، كحاملين للفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية فرضت الحجر على نحو 300 شخص كانوا على اتصال أو كانوا في أماكن تواجد أعضاء الوفد الكوري الجنوبي الذي زار إسرائيل مؤخرا.