ساندرز: "إيباك" توفر منصة لقادة يعارضون حقوق الفلسطينيين

رام الله - وطن: قال "بيرني ساندرز" المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "إيباك"، توفر منصة لقادة "يظهرون تعصبا ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية".

وفي تغريدة عبر تويتر، قال ساندرز: "للشعب الإسرائيلي الحق بالعيش في سلام وأمن. وأيضا الشعب الفلسطيني. لا أزال قلقا إزاء المنصة التي توفرها إيباك لقادة يظهرون تعصبا ويعارضون الحقوق الفلسطينية الأساسية".

وتابع: "ولذلك السبب فلن أحضر مؤتمرهم"، في إشارة إلى مؤتمر "إيباك" السنوي الذي سيعقد هذا العام بين 1 و4 آذار/ مارس المقبل.

وأضاف في تغريدة ثانية: "كرئيس، سأدعم حقوق الإسرائيليين والفلسطينيين، وسأفعل كل ما هو ممكن لجلب السلام والأمن إلى المنطقة".

بدورها، أصدرت منظمة "إيباك" بيانا هاجمت فيه المتنافس اليساري على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسيات، المقررة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وقالت المنظمة إن ساندرز لم يحضر أيا من مؤتمراتها، معتبرة أن ذلك واضح من "تعليقه الشائن".

وأضاف البيان أن كثيرا من زملاء ساندرز الديمقراطيين في الكونغرس سيلقون كلمات في المؤتمر، الذي سيحضره أكثر من 18 ألف أمريكي، من خلفيات متنوعة، تعبيرا عن دعمهم للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وتابع: "بالانخراط في مثل هذا الهجوم البغيض على هذا الحدث السياسي الأمريكي السائد بين الحزبين، فإن السيناتور ساندرز يهين زملاءه وملايين الأمريكيين الذين يقفون مع إسرائيل. مخجل حقا".