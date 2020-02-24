بالاسماء| حملة اعتقالات واستدعاءات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر الیوم الاثنين، نحو 25 شابا من انحاء متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت من مخیم الفارعة شمال شرق نابلس الشابین فارس التایھ وعدي التایه من سكان المخیم، بعد تفجیر مدخلي المنازل واقتحامهما، وشھد المخیم مواجھات عنیفة.

واعتقلت قوة للاحتلال امین سر حركة "فتح" في اریحا نائل ابو العسل وھو نجل محافظ اریحا جھاد ابو العسل وقامت بتفتیش منزل المحافظ.

واعتقل جنود الاحتلال في بیت لحم المحرر خلیل خضر شوكة والمحرر عبد الله الھریمي، ومن رام الله الفتى مھند جابر والفتى محمد عبیدة الخطیب والفتى عبد الرحمن جابر من بلدة بتین شرقي رام الله.

ومصطفى الاسعد أبو الرب من بلدة قباطية قضاء جنين، ومحمد الاطرش من بلدة كفر راعب قضاء جنين، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جماعین قضاء نابلس.

وشھدت بلدة العیساویة حملة اعتقالات واستدعاءات حیث جرى اعتقال كلا من :

علي محمد عبید

مھند ناصر محمود

بشار ناصر محمود

منصور ناصر

فایز محمد محیسن

محمد مرعي درباس

محمد عدنان عبید

علي ابو ریالة

وسام نایف عبید

رشاد ابو ریالة

جھاد عیسى بدر

یوسف الكسواني

الفتى محمد الجیار

باسل عودة

وباسل محمد درباس

تسلیم ورقة استدعاء لكل من:

الطفل محمد حمزة عبید

والطفل سعدي الرجبي

واقتحام منزل كل من

امیر محمود محمود

محمود عوني محمود

ولم یتواجدوا بالمنزل