شهيدان في غارة إسرائيلية على موقع للجهاد الإسلامي في دمشق

وطن: أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، فجر الاثنين، استشهاد عنصرين لها جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعا لها في العاصمة السورية دمشق في ساعة متأخرة من الليلة.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الشهيدين هما: سليم أحمد سليم (24 عامًا)، وزياد أحمد منصور (23 عامًا).

وأكدت أن هذا العدوان في دمشق العروبة هو عنوان على فشل قوات الاحتلال وعجزها عن مواجهة مقاومي سرايا القدس داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن "هذا العدوان الجديد لن يثنينا عن المضي في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل والعودة بإذن الله".

وتوعدت الحركة بالرد على هذه الجريمة. وقالت: "دماء الشهداء غالية ولن تضيع هدرا بل ستزهر صمودا وانتصارا".

وكانت الوكالة الرسمية السورية للأنباء أفادت بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، في الوقت الذي أكد متحدث عسكري إسرائيلي أن "إسرائيل" شنت غارات على حركة الجهاد الإسلامي في سوريا وقطاع غزة.

من جانبه، قال مراسل وكالة الأنباء السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق، مشيرا إلى أن تلك الأهداف عبارة عن صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري.