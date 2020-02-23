"نتنياهو" يقرر إمداد عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء

وطن: قرر رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، الأحد، إمداد عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء وذلك قبل حوالي عشرة أيام من موعد الانتخابات للكنيست.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن القرار يشمل 12 بؤرة استيطانية من شمال الضفة لجنوبها حيث أوعز نتنياهو لرئيس الإدارة المدنية بالبدء بإمداد تلك البؤر بالكهرباء تمهيداً لتسوية أوضاعها.

وأحصت منظمات إسرائيلية وجود أكثر من 50 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية حتى نهاية العام الماضي 2019.