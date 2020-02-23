حماس: اي اعتداء على غزة سيقابل بالرد

وطن: قال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، مساء اليوم الاحد، ان اقدام الاحتلال على اي اعتداء على غزة سيقابل بالرد.

وجاء في بيان القيادي "إن ارتكاب أي حماقات جديدة بحق شعبنا ومقاومته لن ترتد إلا في وجه العدو المجرم" .

واكد برهوم" انالإحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن التصعيد و تفجير الأوضاع مع المقاومة في قطاع غزة بارتكابه جريمة بشعة تجاوزت كل الحدود، بتعمد قتله الشاب محمد علي الناعم والتنكيل بجثته" .

واشار الى "إن ما تقوم به المقاومة من رد هو نتيجة طبيعية لاستمرار هذه الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وأهل غزة المحاصرين" .