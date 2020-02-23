محدث 2 | أنباء عن ارتقاء شهيد وعدة إصابات خطيرة بقصف مكثّف لطيران الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

وطن: شنّ الطيران الحربي للاحتلال، مساء اليوم الأحد، غارات جوية مكثّفة على عدة مواقع في قطاع غزة.

وذكرت مصادر، ان القصف استهدف موقع فلسطين التابع للمقاومة شمال قطاع غزة.

كما وأكدت المصادر، أن الطيران الحربي للاحتلال أستهدف موقع حطين تابع لجهاد الاسلامي غرب بيت لاهيا.

وأكدت وزارة الصحة، وصول 4 اصابات الى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد الاسرائيلي على مدينة غزة، في حين ذكرت مصادر محليّة أن شهيدا ارتقى في قصف حي التفاح.

وأفادت مصادر محلية، أنه تم نقل إصابتين نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لموقع "مهاجر" جنوب غرب خانيونس.

كما وأكدت مصادر إعلامية، عن نقل اصابتين خطيرتين واصابتين بحالة متوسطة وواحدة طفيفة من شرق الشجاعية إلى مشفى الشفاء.

وقالت مصادر محلية، أن فصائل المقاومة اطلقت النار من المضادات الأرضية التابعة لها شمال قطاع غزة.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "بدأنا موجة من القصف ضد مواقع تتبع لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

كما واستهدف طيران الاستطلاع، موقع عين جالوت تابع لجهاد الاسلامي غرب رفح.. فيما تواصل قصف الاحتلال لموقع "مهاجر" شمال رفح بـ18 صاروخاً من الطيران الحربي.

وزعم جيش الاحتلال انه استهدف مجموعة "كانت تحاول إطلاق صواريخ".

فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية النار من المضادات الأرضية التابعة لها شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال أعدمت بدم بارد صباح اليوم المواطن محمد الناعم ونكّلت بجثمانه بواسطة جرافة عسكرية، قبل أن تختطفه، وأصابت إثنين آخرين، شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع.

يتبع...