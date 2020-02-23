مصطفى البرغوثي يشرح لوفد أندونيسي طبيعة نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي

وطن: استقبل د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفدا أندونيسيا وأطلعه على حقيقة ما يجري على الأرض من انتهاكات وممارسات اسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وطبيعة منظومة الابرتهايد التي يفرضها الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

وقدم البرغوثي شرحا وافيا للرواية الفلسطينية وللنضال الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، وفي مواجهة الخروقات للمواثيق والقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان.

وأوضح البرغوثي، ان الحكومة الاسرائيلية سعت وتسعى الى تدمير فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وكسب مزيد من الوقت لمصادرة المزيد من الاراضي وبناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس لفرض امر واقع جديد على الارض يمنع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني معاناة شديدة جراء الحصار الجائر المفروض عليه والذي أدى الى هدم جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في القطاع، مشيرا الى معاناة المواطن الفلسطيني جراء البطالة والفقر وشح المياه ونقص المواد.

وشدد البرغوثي على رفض ما تسمى "بصفقة القرن" ، موضحا أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي على ضرورة مقاطعة اسرائيل لاجبارها على الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني وردعها عن ممارساتها الهمجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، واجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وتطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.