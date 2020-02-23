الجهاد الإسلامي: المقاومة في حالة استنفار ومستعدة للرد

وطن: أكدت حركة الجهاد الإسلامي، في فلسطين، أن المقاومة جاهزة للرد على جرائم الاحتلال، وفي حالة استنفار في حال تمادى الاحتلال في توسيع عدوانه، ومستعدة للرد عليه.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "تبارك حركة الجهاد الإسلامي هذا الرد، الذي نفذته المقاومة، رداً على الجريمة التي ارتكبها العدو صباح اليوم، بحق المجاهد في سرايا القدس الشهيد محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه الطاهر".

وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشكل رسمي، تبنيها قصف مستوطنات الاحتلال في مناطق غلاف غزة.

وقالت السرايا في بيان مقتضب: "تعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستوطنات الصهيونية مساء اليوم".

وأضافت أن "القصف جاء ردًا على اغتيال الشهيد محمد الناعم والتنكيل بجسده"، مشددة بالقول: "وسنرد على أي عدوان وإن عدتم عدنا".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عدد من الصواريخ، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب استشهاد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه شرقي قطاع غزة.

ودوّت صفارات الانذار في عدد كبير من مناطق الغلاف، ومستوطنات مناطق إيرز، وسديروت، وعسقلان، ونير عام، وياد مُردخاي، وصوفا، بعد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة أطلقت 20 صاروخاً، سقط منها 10 داخل المستوطنات، وأنّ القبة الحديدية تصدت لعدد منها.