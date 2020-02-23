فيديو | متظاهرون في رام الله لـوطن: فاشية الاحتلال وصلت لمراحلها العليا، وعلى العالم محاسبته على جريمته في خانيونس

وطن: تظاهر عدد من المواطنين وسط رام الله، مساء اليوم، نصرة لغزة، ورفضا لجريمة الاحتلال اليوم، بإعدام الشاب محمد الناعم بدم بارد بواسطة جرافة عسكرية قرب السياج الفاصل في خانيونس.

وهتف المتظاهرون بالتحية لشهداء غزة وللمقاومة، وطالبوا بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، كما دعوا أبناء شعبنا للوحدة.

وقال منسق القوى الوطنية والاسلامية عصام بكر لـوطن، إن الاعدامات الميدانية والتنكيل الوحشي في جثمان الشهيد محمد الناعم في خانيونس، لن يفلح في ثني وكسر إرادة شبعنا في مطالبه بالحرية والاستقلال.

وطالب بكر العالم بإرادة دولية حقيقية بمحاسبة دولة الاحتلال على هذا الفعل المشين، مضيفاً: اسرائيل تتجلى في ابشع صورها في جريمة خانيونس.

من جانبه، قال المواطن هشام ابو صالح لـوطن، إن الهمجية والجرائم الاسرائيلية الفاشية وصلت الى مراحلها العليا.

وطالب المحكمة الجنائية الدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب والارض الفلسطينية. كما دعا "ابناء شعبنا لمزيد من الوحدة لكسر الفاشية الصهيونية والامريكية ضد ابناء شعبنا".

وكانت جرافة تابعة لجيش الاحتلال قامت بملاحقة الشاب محمد الناعم قرب السياج الفاصل في خانيونس، صباح اليوم، ثم قامت بدهسه والتنكيل بجثمانه بطريقة بشعة.