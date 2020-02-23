محدث | المقاومة تدك مستوطنات غلاف غزة بـ20 صاروخاً على الأقل

وطن: أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عدد من الصواريخ، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، في أعقاب استشهاد محمد الناعم والتنكيل بجثمانه شرقي قطاع غزة.

ودوّت صفارات الانذار في عدد كبير من مناطق الغلاف، ومستوطنات مناطق إيرز، وسديروت، وعسقلان، ونير عام، وياد مُردخاي، وصوفا، بعد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ من غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة أطلقت 20 صاروخاً، سقط منها 10 داخل المستوطنات، وأنّ القبة الحديدية تصدت لعدد منها.

فيما أبلغ عن وقوع إصابات نتيجة التدافع الذي حدث بالإضافة لحالات هلع.

وقررت بلدية عسقلان المحتلة فتح الملاجئ وألغتْ كافة الأنشطة بالمدينة، بما فيها وقف الدراسة غداً في جميع المؤسسات التعليمية بالمدينة.

وكان الناطق باسم سرايا القدس، قد قال اليوم عقب استشهاد الناعم: "‏إن اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها لأحد مجاهدينا داخل قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم هو عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".

يتبع...