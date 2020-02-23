استئصال عين الطفل مالك عيسى الذي أصيب برصاص الاحتلال في العيسوية

وطن: - استأصل الأطباء، اليوم الأحد، العين اليسرى للفتى مالك وائل عيسى "8 سنوات"، جراء إصابته قبل أسبوع في العيسوية، بعيار مطاطي من قبل جنود الاحتلال وهو في طريقه الى منزله بعد انتهاء دوامه المدرسي.

يشار الى ان الطفل مالك اصيب السبت 15/2/2020 وهو برفقة شقيقاته في طريقهم إلى المنزل في العيسوية بعد انتهاء يومهم الدراسي، وبعد توقف الباص بالمحطة دخلوا الى بقالة قريبة، وبعد خروج مالك منها استهدف بعيار مطاطي أصابه في وجهه، وأدى ذلك اضافة الى فقدانه عينه الى نزيف في الدماغ وتكسر في الجمجمة.