هل بدأت أوراق لجنة التواصل تتساقط؟ .. المدني يستقيل وخوري ممنوع من دخول جامعة بيرزيت

رام الله - وطن: قدم رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، محمد المدني، أمس السبت، استقالته من رئاسة اللجنة الى الرئيس محمود عباس.

واكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي نبأ تقديم المدني استقالته من رئاسة اللجنة، محملا اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تبعات عمل اللجنة.

كما أعرب الطيراوي عن صدمته من اللجنة المركزية، معتبرا موقفها صادماً ومقلقاً حين أحجمت عن الدفاع عن المدني.

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وتزايدت الانتقادات الشعبية والنقابية والفصائلية لعمل لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، والمطالبات بحلها، عقب سلسلة من اللقاءات عقدتها في الايام الماضية، سواء في تل ابيب او في مدينة رام الله.

وطرحت استقالة المدني تساؤلات حول اسبابها، خاصة انها جاءت عقب الانتقادات الموجهة لها، حيث ألمح الطيراوي في بيانه الى إحجام اعضاء مركزية فتح عن الدفاع عن المدني وعمله، مشيرا الى ان تكليف المدني بهذه المهمة كان دون رغبته.

ورأى بعض المغردين على وسائل التواصل أن استقالة المدني قد تكون بداية تساقط اوراق عمل لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، بينما يرى البعض أنها محاولة لتجديد شرعية عملها واعضائها من القيادة الفلسطينية.

وحاولت وطن الوقوف على رأي مركزية فتح حول استقالة المدني وعمل لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، فأجرت اتصالات مع كل من صبري صيدم، عباس زكي، فلم يجيبا على هاتفيهما.

بينما قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول لوطن "إنه لا علم له بتقديم استقالة المدني".

وبخصوص تصريح الطيراوي حول استقالة المدني، وتحميله مركزية فتح تبعات عملها لتقصيرها في الدفاع عنه، قال العالول "لم يصلني هذا الأمر، ولا استطيع التعليق عليه" ، بينما اعتذر روحي فتوح عن التعليق، بسبب توجهه إلى اجتماع.

وفي حديث خاص لوطن، أكد الطيراوي أن "محمد المدني مُكلّف من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بهذه المهمة في رئاسة لجنة التواصل، وبالتالي هذا العمل هو عمل وطني من اجل القضية الفلسطينية، والاجتماع الذي حصل ونجم عنه ردة فعل، لم يستطع الناس ان يفهموا، او بعض المعلقين انه كان بهدف اصدار بيان مشترك بين الفلسطينيين والاسرائيليين ضد صفقة القرن".

وأضاف الطيراوي أن "هناك تقصيرا من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية، وكان يجب من اليوم الاول من تعليقات المواطنين، الدفاع عن هذا الموقف وتوضيحه، والوقوف الى جانب الاخ المدني، الذي كُلف بهذه المهمة الصعبة والحساسة وهو يعمل للقضية الفلسطينية."

وقال الطيراوي عن سبب الاستقالة "لقد شعر أنه وحيد، ومن أجل ذلك قدم استقالته إلى الرئيس"، مضيفاً "أستطيع أن اقول من الآن أن هذه الاستقالة سيرفضها الرئيس وسنرفضها جميعا، لأن المدني لا يمثل نفسه وإنما يمثل منظمة التحرير وحركة فتح في هذه اللجنة، ولا يجب أن يشعر أي اخ من المركزية او التنفيذية انه وحيد في أي مهمة مكلف بها رسميا".

وحول انتقادات بعض فصائل منظمة التحرير للجنة، ما طرح تساؤلات حول مرجعيتها، قال الطيراوي "بعض الفصائل كانوا ضد اوسلو، لكنهم دخلوا عن طريق أوسلو ودخلوا السلطة عن طريق اوسلو، فهذه المواقف السياسية لا تعني الكثير"، مضيفاً "هناك اجتماعات تحصل قد لا توافق عليها بعض التنظيمات، ولكن ليس من حق أحد أن يشوّه صورة مناضل أو يحاول الإساءة إلى أي مناضل مكلف بمهمة رسمية، يمكن انتقاد المهمة لكن ليس انتقاد الشخص لأنه لا يمثل نفسه، والمدني لم يطلب هذه المهمة، بل كُلّف بها وقبل بها رغم صعوبتها".

وتأتي استقالة المدني، بعد مطالبات عديدة وجهها الشارع الفلسطيني لأعضاء اللجنة، فكان المدني أولها، فهل يتراجع عنها، أم يصر عليها؟ وهل يكون عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت باسم خوري الثاني، والذي ترأس الوفد الفلسطيني في لقاء تل ابيب، في ظل ارتفاع المطالبات من قبل الحركة الطلابية ونقابة الأساتذة والعاملين في الجامعة باستقالة خوري.

ووجهت نقابة بيرزيت رسالة الى مجلس الأمناء قبل عدة ايام تطالبه بضرورة استقالة خوري، بصفته ترأس الوفد الفلسطيني الذي شارك في لقاء تل ابيب... فهل يفعلها خوري ويستقيل بعد استقالة المدني؟

وحاولت وطن التواصل مع رئيس مجلس أمناء جامعة بيرزيت الدكتور حنا ناصر، لكنه لم يجب على هاتفه.

وقال منسق القطب الطلابي في جامعة بيرزيت باسل البرغوثي لوطن إن القطب مستمر في مطالباته لمجلس الامناء بالضغط على خوري لتقديم استقالته، كون القانون لا يسمح بإقالة أحد الأعضاء، وإنما تقديم الاستقالة، لافتا إلى أن القطب قام بعدة فعاليات في أوقات سابقة للمطالبة باقالة خوري كتعليق صوره في الجامعة، والتعهد بمنع دخوله أروقة الجامعة.

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واضاف البرغوثي ان القطب يقوم حاليا بمراسلة اعضاء مجلس الامناء بطرد باسم خوري واجباره على تقديم استقالته.

وحول البيان الذي اصدره خوري ويحمل فيه القطب المسؤولية عن سلامته وسلامة عائلته قال البرغوثي " ان هذا البيان يدل على ضعف موقفه ومكابرته على الخطأ الذي اقترفه وعدم قدرته على الاعتراف به، واعتباره ان الاجتماع الذي حصل في تل ابيب لا تنطبق عليه معايير التطبيع"، مضيفاً " نحن سنستمر في المطالبة والعمل حتى استقالة خوري من عضوية مجلس الامناء".

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من جانبه قال رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت سامح أبو عواد لوطن ان النقابة وجهت رسائل الى مجلس الامناء لمطالبته بالضغط على خوري لتقديم استقالة، وبالتالي اصبحت الكرة الان في ملعبه ، فاما ان يتسجيب او ان اي قرار صادر عن مجلس الامناء الذي احد اعضاءه مطبع سيكون بلا اثر على الجامعة بكافة مكوناتها، اي ان اي قرار سيتخذه مجلس الامناء لن يطبق في الجامعة بغض النظر عن مبرر القرار او طبيعته لان ذلك ينزع الصفة الوطنية عن مجلس الامناء وعن الجامعة ، ونحن لا نقبل ان يكون هناك شخص مطبع يضع سياسات بيرزيت لتطبق علينا.

واكد ابو عواد ان خوري ممنوع من دخول بيرزيت وكافة الجامعات بناء على قرار جرى اتخاذه من قبل اتحاد الجامعات الفلسطنيية في 2018، حيث قرر الاتحاد في شهر نوفمبر 2018 مع وزارة التربية والتعليم بفصل اي مطبع من اي جامعة ومنع دخوله اليها.

واضاف ابو عواد "الآن الكرة في ملعب مجلس الامناء الذي عليه ان يحافظ على صبغته الوطنية التي نفتخر فيها".

تأسست لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي عام 2012 ، بقرار من القيادة الفلسطينيّة، على اعتبار انها تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمهمة اساسية هي إقناع الرأي العام الإسرائيلي وحشد أكبر تأييد لمبدأ حلّ الدولتين من خلال تشكيل مجموعات من الفلسطينيين والاسرائيليين، وعقد اللقاءات لزيادة الجمهور الاسرائيلي المؤيد للسلام للضغط على صناع القرار في إسرائيل وحثهم على تبني سياسة جادّة للتوصل إلى إتّفاق مع القيادة الفلسطينيّة، ومتابعة التغيّرات الّتي تحدث في إسرائيل ودراستها بعمق.

ومع كل لقاء للجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، تثار اسئلة حول مرجعية اللجنة، وهي هي قرار من منظمة التحرير، رغم ان معظم فصائلها تدين لقاءاتها، ام هي قرار لحركة فتح، او قرار خاص بالرئيس محمود عباس.

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وحاولت وطن التواصل مع اعضاء في اللجنة التنفيذية للتعليق على الموضوع، حيث اعتذر عضو التنفيذية واصل ابو يوسف عن التعليق، بينما لم يجب صالح رأفت، وحنان عشراوي على هاتفيهما، في حين اخبرنا مرافق تيسير خالد انه في اجتماع بالوقت الحالي.

وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة لوطن، إن لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي هي لجنة في اطار منظمة التحرير وهي مفوضية من مفوضيات اللجنة المركزية لحركة فتح، وهناك رؤية تقوم عليها هذه المهمة، وهي التواصل مع كل من يمكن ان يساندنا في المجتمع الاسرائيلي او القوى او الفعاليات او الناشطين الاسرائيليين، وكل من يمكن أن يدعم حقوقنا المشروعة والثابتة التي أقرتها مجالسنا الوطنية المتعاقبة، وفق قرارات الشرعية الدولية التي قبلنا بها عام 1988.

وأضافت سلامة "هناك مهمة في هذا الجانب، وهذه المهمة شابها الكثير من الاجتهادات بناء على اللقاءات الاخيرة التي تمت، رغم ان هناك قرارات واضحة من اللجنتين، التنفيذية والمركزية، في هذا الشأن وفق رؤية واضحة بماهية هذه المهمة."

وأردفت "علينا ان نفرق تماما ما بين لقاءات سياسية قائمة على قاعدة مبادئ اساسية مرتبطة بحقوقنا المشروعة، وما بين لقاءات تحمل مضمون التطبيع المجاني، وللتفريق ما بين هذين المفهومين كانت مسؤولية الاطر القيادية ونقاشها مع كافة الاطر والفعاليات في حركة فتح والمجموعة الوطنية."

وتابعت سلامة "تأسيس اللجنة قائم على رؤية سياسية في ضرورة التواصل مع كل من يؤمن بحقوقنا المشروعة وفق ثوابتنا، وهناك معطيات اخرى في اطار الوضع السياسي تطورت، ولم تحظى بإطار واسع للنقاش والتداول فيما بيننا لذلك كان هناك اجتهادات منها ما يمكن تفهمه ومنها ماهو مرفوض تماما."

وأوضحت سلامة أن "استقالة المدني او طلب الاعفاء من المهمة، هو من حق المدني، وهذا الطلب جاء في سياق تحفظه على عدم النقاش داخل الأطر المسؤولة في لحظات الازمة الكبيرة".