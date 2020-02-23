فلسطين تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب

وطن: شاركت فلسطين في معرض مسقط الدولي للكتاب "الدورة الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي)".

وتساهم فلسطين في جناح خاص لوزارة الثقافة، إلى جانب عدد من دور النشر والمكتبات الفلسطينية، وبمشاركة 946 دار نشر من 32 دولة من مختلف أرجاء العالم.

وتتضمن فعاليات المعرض، برنامجا ثقافيا حافلا بالندوات الفكرية والأدبية والثقافية، والأمسيات الشعرية، والمعارض الفنية، والجلسات الحوارية، فضلا عن الأنشطة المعرفية المخصصة للأطفال.

وحضر حفل الافتتاح الذي جرى برعاية، مستشار سلطان عمان شهاب بن طارق آل سعيد، سفير فلسطين تيسير جرادات، والمستشار أول في سفارة فلسطين هشام واصف، ومدير دائرة النشر والمكتبات في وزارة الثقافة عصام الديك، ورئيس قسم النشاط الثقافي في سلفيت عصام علي منصور.

وشهد الحفل عرض فيلم عن حياة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وتكريم ثلاث شخصيات عمانية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي.