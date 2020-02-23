الشعبية: استقبال قطر رئيس الموساد غير بعيدٍ عن صفقة القرن

رام الله - وطن: دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة استقبال دولة قطر رئيس جهاز الموساد وقيادات أمنية أخرى من حكومة الاحتلال، مؤكدة أن مخاطر هذا لن يغطّيه الرشوة المالية التي تُقدّمها قطر للفلسطينيين

وشدّدت الجبهة، في تصريحٍ لها اليوم الأحد على أنّ "التطبيع الذي كانت دولة قطر سبّاقة إليه، وتعمّقَ بتبعيّتها وانغماسها في المخططات المعادية للأمة العربية، هو الناظم لسياساتها مع الكيان الصهيوني، والمحدد لموقفها من مخططات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، وترى الجبهة أنّ استقبال رئيس الموساد يأتي في هذا السياق".

ودعت الجبهة الشعبية أطراف الحركة الوطنية الفلسطينية التي تُقيم علاقة مع دولة قطر إلى "تغليب التصدي للسياسات القطرية التطبيعية مع الكيان الصهيوني وغيرها من السياسات الضارة بمصالح الأمة العربية، على الرشوة التي تقدّمها قطر للفلسطينيين والتي هي ليست بعيدة عن ترتيبات يجري إعدادها لتنفيذ صفقة القرن عبر بوابات عربية وغيرها"